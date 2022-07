Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 10.07.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahrten unter Alkohol ++ Einbrüche ++ Brand ++

Fahrten unter Alkohol

Leer - Gegen 12:45 Uhr haben Beamte einen 46-jährigen mit seinem Pkw in der Heisfelder Str. kontrolliert und Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Promillegehalt von 0,68. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Leeraner eingeleitet.

Moormerland - Um 17:00 Uhr wurde ein 53-jähriger mit seinem Pkw VW in der Dr.-Warsing-Str. überprüft. Der Moormerländer war stark alkoholisiert und wurde der Dienststelle in Leer zugeführt. Da kein Vortest möglich gewesen ist wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrüche

Rhauderfehn - In der Zeit von Freitag, 22:30 Uhr, bis Samstag, 12:20 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Tafel in der Birkhahnstr. eingedrungen. Dort haben sie sehr viel durchwühlt ehe sie das Gebäude wieder verlassen haben. Über das erlangte Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Leer oder Rhauderfehn.

Emden - Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 05:30 Uhr, bis Samstag, 16:30 Uhr, zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Gorch Fock Str. aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Emden.

Brand

Rhauderfehn - Gegen 09:30 Uhr ist es am heutigen Sonntag in der Landesstr. zu einem Brand in einem offenen Stallgebäude gekommen. Vermutlich durch eine Heuselbstentzündung ist ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte sehr schnell durch die eingesetzten Feuerwehrkameraden unter Kontrolle gebracht werden. Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Betroffen sind ca. 25 Ballen. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell