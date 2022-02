Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Kripo stellt Waffen sicher

Duisburg (ots)

Mit Unterstützung der Spezialeinheiten hat die Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen (17. Februar) mit einem richterlichen Beschluss eine Wohnung in Alt-Homberg wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht. Die Polizisten stellten Schusswaffen und Munition sicher. Der Bewohner hatte unter anderem als Sportschütze in der Vergangenheit eine Erlaubnis, Waffen zu besitzen. Da er aber auf behördliche Schreiben zur Überprüfung des waffenrechtliches Bedürfnisses und der Kontrolle der ordnungsgemäßen Verwahrung der Waffen nicht reagierte, wurden die waffenrechtlichen Erlaubnisse durch die polizeiliche Verwaltung widerrufen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell