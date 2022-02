Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Bauschutt in Brand gesetzt

Duisburg (ots)

Zeugen haben am Mittwochabend (16. Februar, 20:20 Uhr) die Rettungskräfte alarmiert, weil Unbekannte einen Bauschuttcontainer auf einem Parkplatz unterhalb der Gaterwegbrücke an der Franz-Schubert-Straße in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Zeugen berichteten noch von verdächtigen Beobachtungen. Demnach sollen zwei Autos, ein weißer BMW und ein schwarzer Bulli, kurz bevor man die Flammen sehen konnte vom Parkplatz weggefahren sein. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

