Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug/PKW

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Akazienstraße.Zeit: Freitag, 31.12.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 01.Januar 2022, 13.15 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten einen blauen VW-Golf, der in der Akazienstr. am Fahrbahnrand geparkt war. Dem Fahrzeug wurde ein Schaden auf der Frontscheibe zugefügt und es entstand Sachschaden in Höhe von 300.-Euro. Anwohner aus der Akazienstraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell