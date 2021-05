Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in Hameln an der Kreuzung Habichtshöhe/Meyers Grund

Hameln (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in Hameln an der Kreuzung Habichtshöhe/Meyers Grund zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem vor Ort am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Nissan Qashqai entstand auf bislang unbekannte Weise ein Kratzer im Lack der Beifahrertür. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell