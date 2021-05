Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - Einbruch in Apotheke in Aerzen

Aerzen (ots)

Am Dienstag, den 18.05.2021, kam es gegen 03:25 Uhr zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Bahnhofstraße in Aerzen. Da der 51-jährige Inhaber der Apotheke, welcher sich im Apotheken-Notdienstes im Obergeschoss befunden hat, Geräusche im Erdgeschoss wahrgenommen hat, verließ er das Gebäude und verständigte umgehend die Polizei. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnten lediglich ein geöffnetes Fenster sowie mehrere durchwühlte Schränke und Schubladen festgestellt werden. Durch die oder den bislang unbekannten Täter wurden zwei Möbeltresore mit Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 1800EUR geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich im Polizeikommissariat Bad Pyrmont unter 05281/94060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell