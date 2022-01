Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw ( kal )

Einbeck (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, dem 31. Dezember 2021, 15:00 Uhr bis zum Samstag, dem 01. Januar 2022, 14:15 Uhr, haben unbekannte Täter einen weißen Mercedes Benz Vito im Bereich der linken Fahrzeugseite und der Heckklappe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt bzw. durch Treten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zur Vorfallszeit war das Fahrzeug in Einbeck in der Hullerser Straße, Höhe Haus-Nr. 18, abgestellt. Wer sachdienliche Hinweise zur dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell