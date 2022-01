Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Musikbox aus einer Gartenlaube

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Friedlandweg, Samstag, 1.1.2022, 07.00 bis 16.45 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (hei) - in Katlenburg kam es am Neujahrstag zu einem Diebstahl aus einer Gartenlaube in der Kleingartenkolonie am Friedlandweg. Durch bislang unbekannte Täter wurde vermutlich ein vor Ort versteckter bzw. hinterlegter Schlüssel verwendet, um die verschlossene Laube zu entriegeln. Anschließend wurde hier eine Musikbox im Wert von 489,- Euro entwendet und der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Katlenburg-Lindau zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05552-709240).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell