Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort/Bergheim: Drei verletzte Radfahrer bei Unfällen

Duisburg (ots)

In Ruhrort hat ein 17-Jähriger am Dienstagnachmittag (15. Februar, 15:10 Uhr) an der Einmündung der Krusestraße zur Krausstraße die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Der junge Mann prallte mit dem Kopf gegen das Heck eines geparkten Audi. Mit einem Rettungswagen kam er zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ebenfalls in eine Klinik kam ein 19 Jahre alter Fahrradkurier. Er ist gegen 17:20 Uhr in Bergheim mit seinem Pedelec vom Gehweg auf die Fahrbahn der Unterstraße gefahren und mit dem KIA eines 38-jährigen Fahrers zusammengestoßen.

Um 19:45 Uhr ist ein Mann auf der Ruhrorter Straße in Ruhrort mit seinem Fahrrad auf regennasser Fahrbahn weggerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen. Der 65-Jährige verletzte sich, so dass ihn eine Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell