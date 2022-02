Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Tablets aus Lkw gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (11. Februar) bis Montagnacht (14. Februar, 3:45 Uhr) die Scheiben von fünf Lkw auf einem Firmengelände an der Straße Am Unkelstein eingeschlagen. Sie stahlen fünf Tablets und flüchteten unbemerkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim KK 35 unter der Rufnummer 0203 2800.

