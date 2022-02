Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Trickbetrüger beim Geldabheben aufgenommen - wer erkennt den Mann?

Duisburg/Gladbeck (ots)

Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera sucht die Polizei Duisburg nach einem Trickbetrüger. Der Verdächtige hat bereits am 1. Juni (ein Dienstag) einem Senior (77) unter einem Vorwand seine EC-Karte abgenommen. Mit einer Lügengeschichte hat er den 77-Jährigen dazu gebracht, ihm auch die dazugehörige PIN-Nummer zu sagen. Am selben Tag (1. Juni) hob der mutmaßliche Täter um 15:43 Uhr an einem Bankautomaten der Sparkasse in Gladbeck Bargeld ab.

Die Ermittler fragen jetzt: Wer kennt den Mann auf den Bildern? Wer weiß, wo er sich derzeit aufhält? Hier geht es zu den Fotos im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/73885

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

Welche Lügengeschichte hat der Betrüger dem Senior vergangenen Sommer aufgetischt?

Der gesuchte Betrüger war nur ein Teil eines Komplotts, welches auf das Vermögen des Seniors abzielte. Bereits am Morgen des besagten Dienstags hatte der 77-Jährige Anrufe eines falschen Sparkassenmitarbeiters erhalten, der ihm von "verdächtigen Geldbewegungen" auf seinem Konto berichtete. Der Senior sollte eine vierstellige Summe Bargeld abholen und an einem verabredeten Treffpunkt einem angeblichen Bankangestellten zur "Prüfung" übergeben. Der Senior konnte damals nicht die vereinbarte Summe Bargeld zum Treffpunkt mitbringen. Also improvisierte der Verdächtige, überredete den 77-Jährigen, ihm EC-Karte samt PIN-Nummer anzuvertrauen und hob damit das Geld ab. Genau dieser Mann ist der mutmaßliche Betrüger auf den jetzt veröffentlichten Aufnahmen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell