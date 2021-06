Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Serie von Sachbeschädigungen

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag, den 25.06.2021 auf Samstag, den 26.06.2021, kam es im Stadtgebiet Frankenthal an mindestens vier Örtlichkeiten zu Sachbeschädigungen.

Auf dem Gelände des Tiergehege Frankenthal e.V. im Naherholungsgebiet "Im kleinen Wald" wurden mehrere Schilder, ein Zaun sowie zwei Futterspender beschädigt. Die Umstände weisen auf eine Tatzeit um ca. 23 Uhr hin.

Darüber hinaus wurde am Hauptbahnhof mittels eines langen Asts die Heckscheibe eines geparkten Peugeots eingeschlagen. Dieser war zwischen zwei Gebäuden auf dem Bahnhofsgelände ordnungsgemäß abgestellt.

Zu einer weiteren Tat kam es auf dem am Konrad-Adenauer-Platz befindlichen Spielplatz. Hier wurde die dortige Rutsche derart beschädigt, sodass diese nicht mehr benutzbar ist. Laut Zeugenaussagen dürfte die Tatzeit im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr liegen.

In der an den Konrad-Adenauer-Platz angrenzenden Philipp-Rauch-Straße wurden des Weiteren an mindestens fünf Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt.

Der Gesamtschaden der Taten beläuft sich auf ca. 4.000EUR.

Unabhängige Zeugen berichten von einer Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von ca. 14-16 Jahren, welche im besagten Zeitraum an zumindest zwei der Örtlichkeiten festgestellt werden konnten. Diese führten zudem Motorroller mit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

