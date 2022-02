Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei nimmt Räuber fest

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend (13. Februar) gegen 22 Uhr einen mutmaßlichen Räuber im Kantpark geschnappt. Der Mann soll eine 33-Jährige festgehalten, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die Frau riss sich los und flüchtete. Dank einer guten Personenbeschreibung konnten die Beamten den Verdächtigen noch in der Nähe ausmachen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer und stellten es sicher. Der Betrunkene kam zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Wache und von dort aus ins Gewahrsam. Der 30-Jährige wird am Montag (14. Februar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Einen Tag zuvor, am Samstagabend (12. Februar, 23 Uhr), sollen drei unbekannte Männer einen 23-Jährigen im Kantpark zunächst nach Zigaretten gefragt haben. Trotz dem der Duisburger ihnen eine Zigarette gab, kam es zu einer Rangelei. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Schlussendlich übergab der 23-Jährige den Unbekannten auch noch seine Geldbörse und das Handy. Erst am nächsten Tag erschien der Ausgeraubte bei der Polizei und erstattete eine Anzeige. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder die Verdächtigen gesehen haben: Der kleinste Räuber ist etwa 1,60 Meter groß und hat einen Vollbart. Der mittlere misst 1,70 Meter und hat ein Pflaster im rechten Gesichtsbereich. Der dritte soll muskulös und 2 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell