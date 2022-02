Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Feuer in leerstehender Schule

Duisburg (ots)

Die Feuerwehr und die Polizei sind Samstagmorgen (12. Februar, 7:20 Uhr) zu einem Brand in einer leerstehenden Schule an der Frankenstraße ausgerückt. Unbekannte hatten im ersten Obergeschoss in der ehemaligen Aula eine Holzvertäfelung angezündet. Die Flammen konnten zwar gelöscht werden, doch von den Brandstiftern fehlt jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

