Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Zwei Verletzten bei Lkw-Unfall

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Zwei Lkw sind am Donnerstagmittag (10. Februar, 14:10 Uhr) auf der Europaallee zusammengestoßen. Ein 54-Jähriger am Steuer einer Zugmaschine übersah beim Verlassen eines Firmengeländes einen Lkw-Fahrer (40), der in Richtung Gaterweg unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer verletzten sich. Rettungswagen brachten sie in nahgelegene Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell