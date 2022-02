Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Duisburger überfallen und ausgeraubt - Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen (9. Februar, 6:40 Uhr) in der Grünanlage zwischen der Osloer Straße und der Straße In den Werthen einen 60-Jährigen überfallen. Der etwa 25 Jahre alte Täter kam ohne Licht auf seinem Fahrrad angefahren, gab sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und verlangte den Ausweis des Mannes. Als der 60-Jährige sich weigerte, stieß der Unbekannte ihn zu Boden und entriss ihm die Jacke, in der sein Portmonee war. Dann flüchtete der Täter auf seinem Rad in Richtung Margarethenstraße. Das Kriminalkommissariat 13 sucht jetzt nach einem wichtigen Zeugen: Ein Mann soll während des Überfalls auf seinem Fahrrad vorbeigefahren sein. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

