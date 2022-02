Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Eheringe

Duisburg (ots)

Mit der Masche "Falsche Telekom-Mitarbeiter" schlugen zwei Unbekannte am Dienstag (8. Februar, 14:30 Uhr) auf dem Bodoweg zu. Sie klingelten an der Tür einer Seniorin, sagten, sie müssten die Anschlüsse überprüfen und kamen so in die Wohnung. Dort lenkte einer der vermeintlichen Telekom-Angestellten die Bewohnerin ab, während der andere auf einer Kommode im Schlafzimmer einige Ringe - darunter zwei Eheringe - fand und einsteckte. Dann entkam das Duo in Richtung Fiskusstraße. Einer der Männer soll etwa 30 Jahre und der andere 40 bis 45 Jahre alt sein. Weiter beschreibt die Seniorin sie als circa 1,90 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

