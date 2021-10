Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kamsdorf (ots)

Am Freitag gegen 22:30 Uhr ereignete sich zwischen Kamsdorf und Kaulsdorf ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 53-jähriger Geraer mit seinem BMW bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und überschlug sich in der weiteren Folge mehrfach. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer selbst wurde nur leichtverletzt und konnte noch an der Unfallstelle aus der medizinischen Behandlung entlassen werden.

