Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mutmaßlicher Parfümdieb festgenommen

Duisburg (ots)

Der Detektiv eines Drogeriemarktes an der Wanheimer Straße verständigte am Mittwochmittag (9. Februar, 11:45 Uhr) die Polizei, weil er einen 35-Jährigen dabei beobachtet hatte, wie er mehrere Parfüm-Flakons in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verlassen wollte. Der Mitarbeiter (38) stoppte den Mann und brachte ihn in sein Büro. Weil der Tatverdächtige aktuell ohne festen Wohnsitz ist und nicht das erste Mal mit einem Ladendiebstahl aufgefallen war, nahmen Polizeibeamte ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

