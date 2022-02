Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: VW-Fahrer fährt gegen geparkten Lkw-Auflieger und verletzt sich

Weil er seine Sitzeinstellung veränderte, war ein Autofahrer am Mittwochmorgen (9. Februar, 7:15 Uhr) auf der Mannesmannstraße für einen kurzen Moment abgelenkt. Der 19-Jährige kam nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem geparkten Lkw-Auflieger der am Straßenrand stand. Der Fahranfänger im VW war zuvor in Richtung Mündelheim unterwegs gewesen. Ein Abschleppwagen erschien vor Ort und lud das Auto auf. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Mannesmannstraße nur eingeschränkt nutzbar.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell