Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei warnt vor verunreinigtem Rauschgift

Duisburg (ots)

Rauschgiftermittler der Duisburger Kripo weisen darauf hin, dass in den vergangenen Tagen drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren nach dem Konsum von Drogen mit akuten Beschwerden in ein Duisburger Krankenhaus eingeliefert wurden. Eigenen Angaben zur Folge hatten sie so genanntes "Spice" geraucht. Die Jugendlichen klagten anschließend über Übelkeit, zum Teil wurden ärztlicherseits lebensgefährliche Beeinträchtigungen der inneren Organe festgestellt. In zwei weiteren Fällen bekamen Gleichaltrige deutliche, gesundheitliche Beschwerden. Bei "Spice" handelt es sich um gesetzlich verbotene Stoffe, die in unterschiedlicher Zusammensetzung und Konsistenz illegal angeboten werden. In den hier bekannten Fällen wurden die Substanzen mit E-Zigaretten als Liquid eingenommen, dass in kleinen Ampullen abgefüllt war. Die besagten Stoffe wurden in allen Fällen im Bereich Walsum verteilt. Die Experten warnen aufgrund der hohen Gesundheitsgefährdung eindringlich vor dem Konsum dieser Substanzen! Hinweise zur Sucht und Drogenprävention gibt es im Netz unter https://duisburg.polizei.nrw/drogenpraevention-1

