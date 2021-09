Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Exhi am Lahnufer+Hochwertige Sonnenbrillen gestohlen+Berauscht unterwegs+Fiat aufgebrochen+Unfallflucht+Diebstahl aus PKW

Gießen (ots)

Gießen: Exhibitionist zeigt sich

Ein unbekannter Exhibitionist zeigte am Mittwoch sein Geschlechtsteil einer 20-Jährige Frau. Die Reiskirchenerin saß zwischen 12.30 und 13.00 Uhr auf einer Bank am Lahnufer in Höhe der Stadtwerke, als sich der Mann neben sie setzte. Er sprach die Frau in gebrochenem Deutsch und teilweise in Englisch an. Plötzlich öffnete er seine Hose und zeigte seinen Penis. Die 20-Jährige verließ fluchtartig das Lahnufer und informierte wenig später die Polizei. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 30 Jahre alt, hat schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Er trug schwarze Bekleidung. Nach Angaben der Zeugin hatte der Tatverdächtige auffällige ungepflegte Zähne. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Sonnenbrillen aus PKW gestohlen

Auf zwei hochwertigeSonnenbrillen hatten es Unbekannte in der Frankfurter Straße abgesehen. Die Diebe schlugen am Mittwoch zwischen 14.35 und 14.45 Uhr die Scheiben eines geparkten schwarzen Touran ein und entwendete die Brillen der Marken "Ray Ban" und "Oakley" im Wert von etwa 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Berauscht und mit Drogen unterwegs

Ein 20-Jähriger Autofahrer war Donnerstag früh nicht nur unter dem Einfluss von Drogen unterwegs, sondern hatte auch noch eine Tüte mit Marihuana dabei. Polizisten stoppten den Gießener gegen 01.00 Uhr in der Bahnhofsstraße in Lang-Göns. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Darüber hinaus fanden die Beamten fast 25 Gramm Marihuana. Nach einer Blutentnahme durfte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen: Fiat aufgebrochen

In der Marburger Straße brachen Unbekannte einen Fiat auf. Sie durchsuchten das Fahrzeug und machten offenbar keine Beute. Der rote Panda parkte dort zwischen 17.00 Uhr am Montag und 09.30 Uhr am Mittwoch. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 300 Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruch in Testzentrum

Einbrecher nahmen in der Liebigstraße ein Corona-Testzentrum ins Visier. Zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 05.00 Uhr am Mittwoch hebelten sie ein Fenster des von einer Apotheke betriebenen Testzentrums auf. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Testcenter nichts. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Außenspiegel touchiert

In der Herderstraße beschädigte am Mittwoch der Fahrer eines Betonmischers einen geparkten Citroen. Gegen 10.15 Uhr touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den grauen Jumper am Außenspiegel und fuhr anschließend weiter. Nach Angaben eines Zeugen ist der LKW grün. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg: PKW über offenstehendes Fenster geöffnet

Nur wenige Zentimeter war das Fenster eines Opels geöffnet. Diese Gelegenheit nutze ein Dieb am Donnerstag gegen 02.50 Uhr in der Straße "An der Waldschule" in Daubringen. Der Unbekannte öffnete das Auto über das Fenster, durchsuchte die Mittelkonsole und flüchtete ohne Beute. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 40 und 50 Jahren alt und zirka 180 cm groß. Der Bartträger hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen hellen Hut mit weißen Streifen, eine medizinische Maske, eine schwarze Steppjacke und Handschuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell