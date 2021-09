Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Allendort/Lumda+Auseinandersetzung+Drogentest positiv+59-Jährige sexuell belästigt+Wohnungseinbruch+Nach PKW-Diebstahl Unfälle gebaut+Gestürzter Biker stürzt

Gießen (ots)

Allendorf/Lumda: Eingebrochen und Alkohol getrunken

Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Kinnwald". Die Vandalen hebelten zwischen 12.00 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am Dienstag die Eingangstür des Gebäudes auf. Dort tranken sie Alkohol und rauchten Zigaretten. Mit mehreren Flaschen Alkoholika verließen die Unbekannten das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Auseinandersetzung an der Bushaltestelle

An der Bushaltestelle "Johanneskirche" in der Südanlage gerieten Dienstagabend gegen 21.50 Uhr ein 28-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Gießener die beiden Frauen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Drogentest positiv

Die Fahrt eines 19-jährigen aus dem Landkreis Bayen-Koblenz endete am Dienstag mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Einer Streife fiel der stark beschädigte PKW des jungen Mannes gegen 17.30 Uhr in der Eichengärtenallee auf. Bei seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Sein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Nach der Blutentnahme konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Gießen: 59-Jährige belästigt

An der Wieseckaue in der Gießener Straße belästigte ein Unbekannter eine 59-Jährige Frau auf sexueller Basis. Gegen 09.00 Uhr sprach der Unbekannte die Gießenerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, in Höhe einer Brücke auf Englisch an. Er forderte sie auf, ihm ihr Geld und ihr Handy zu geben. Sie lehnte es ab, schrie ihn an und ging weiter. Unbeirrt belästigte er die Frau weiter. Er kam ihr näher und versuchte sie mehrmals anzufassen. Mehrere Minuten folgte der Verdächtige seinem Opfer. Als es der 59-Jähgrigen gelang sich abzusetzen, informierte sie ihren Mann und erstattete Anzeige bei der Polizei. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann hat sehr dunkle Haut, einen kurzen "Afro-Haarschnitt" und abgekaute Fingernägel. Er ist sehr schlank, höchstens 20 Jahre alt und trug auffällig neonfarbene Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln, an denen sich noch Sicherheitsplomben befanden. Er war bekleidet mit einer Jogginghose, einem Hoodie mit Kapuze. Insgesamt wirkte die Bekleidung zu groß. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Auf Bargeld, Mobiltelefone, ein Sofa und Schränke hatten es Einbrecher in der Ludwigstraße abgesehen. Zwischen 16.00 Uhr am Montag (13. September) und 16.30 Uhr am Montag brachen sie in eine Wohnung des 3. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen die Gegenstände mit. Wie sich die Unbekannten Zugang ins Treppenhaus verschafft hatten, ist nicht bekannt. Der Haupteingang liegt auf der Gebäuderückseite. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zum Abtransport und zum Verbleib des Diebesgutes. Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Ludwigstraße (Ecke Bleichstraße) verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat in diesem Zusammenhang fremde Fahrzeuge zum Abtransport der Beute vor oder hinter dem Gebäude bemerkt? Wer hat das Verladen oder den Transport des Diebesgutes beobachtet und kann entsprechende Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Verdächtige Personen in der Ludwig-Richter-Straße

In der Ludwig-Richter-Straße machten sich Mittwochfrüh zwei Männer im Alter von 20 und 26-Jahren an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen. Einer Zivilstreife fiel gegen 03.35 Uhr die beiden Männer auf. Sie saßen in einem PKW und durchsuchten es. Offenbar war das Fahrzeug nicht verschlossen, da sich daran keinerlei Aufbruchsspuren fanden. Bei der Durchsuchung der festgenommenen Männer, zwei Asylbewerber aus Algerien, deckten die Ermittler Neuwaren, Tabak, eine Sonnenbrille und die Busfahrkarte einer Frau, die offenbar aus anderen Straftaten stammen, auf. Nachdem die Beamten das mutmaßliche Diebesgut sicherstellten, ließen sie die Verdächtigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Crafter geklaut und mehrere Unfälle gebaut / Polizei fahndet nach dem Fahrer

Nach dem Diebstahl eines weißen Mercedes Crafter und der sich anschließenden Unfallfluchten im Stadtgebiet, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe.

Heute Morgen (22.09.2021), gegen 03.10 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über den Polizeinotruf. Am Berliner Platz stünde ein demolierter Kleinbus, der offensichtlich gegen einen Ampelmast gefahren sei - Personen wären nicht mehr vor Ort, so der Zeuge. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord erreichte kurz darauf die Unfallstelle. Der Crafter war nicht mehr fahrbereit, ein Techniker und Mitarbeiter der Gießener Feuerwehr mussten die beschädigte Ampel abbauen.

Ermittlungen beim Besitzer in der Grünberger Straße ergaben, dass der Wagen offensichtlich dort gestohlen worden war. Wie sich herausstelle verursachte der Dieb auf der Strecke bis zum Berliner Platz zwei weitere Unfälle: An der Kreuzung Ostanlage und Moltkestraße überfuhr er ein Rosenbeet und touchierte ein Ampelmast und an der Kreuzung Moltkestraße und Grünbergerstraße geriet er auf den Gehweg und überfuhr drei Metallpoller. Letztlich krachte er am Berliner Platz gegen die Ampel und flüchtete. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wem ist der weiße Crafter vor 03.10 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen? - Wer hat die Kollisionen an den Kreuzungen Ostanlage/Moltkestraße, Moltkestraße/Grünberger oder am Berliner Platz beobachtet? - Wer kann Angaben zum Fahrer oder den Insassen des weißen Crafters machen? - Wer hat eine oder mehrere Personen gegen 03.10 Uhr vom Berliner Platz aus flüchten sehen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.(GR)

Lollar: Biker stürzt nach Zusammenstoß und flüchtet

Ein kurioser Fall von Verkehrsunfallflucht beschäftigt derzeit die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord. Am gestrigen Dienstag (21.09.2021), gegen 20.21 Uhr war der Unfallfahrer mit seinem Moped oder Roller auf dem Buderusweg in Richtung in Richtung Bergstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 prallte er in das Heck eines dort geparkten schwarzen Audi A4 Kombi und stürzte zu Boden. Nach Angaben von Zeugen rappelte sich der Unbekannte wieder auf, bestieg sein motorisiertes Zweirad und fuhr davon. An der Unfallstelle fanden sich Kunststoffteile seines Gefährts, die unfachmännisch rot lackiert worden waren. Die Zeugen sind sich sicher, dass es sich um ein Moped oder Roller handelte, ein richtiges Motorrad schließen sie aus. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder zu dessen Gefährt machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.(GR)

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell