POL-DU: Dellviertel: Handtasche geraubt

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben Dienstagmorgen (15. Februar) gegen 6 Uhr eine Seniorin auf dem Salvatorweg in der Nähe eines Sanitärgeschäfts überfallen. Der Mann und die Frau drückten die 69-Jährige gegen eine Wand, zogen an ihrem Arm und stahlen die Handtasche. Anschließend flüchteten die beiden. Die Duisburgerin vermutet, dass die Räuber ihr bereits auf dem Heimweg von der Bank (Sparkasse) gefolgt seien. Sie lief über die Königstraße zur Düsseldorfer Straße, vorbei an einem Hörgeräteladen und einer Bäckerei. Von dort aus bog sie in den Salvatorweg ab. Die Polizei sucht Zeugen, die am Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

