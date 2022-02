Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort/Laar: 13-Jähriger leistet Erste-Hilfe nach Unfall

Duisburg (ots)

Ein 13-Jähriger hat am Dienstag (15. Februar, gegen 18 Uhr) nach einem Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Bushaltestelle Laar Kirche gemeinsam mit weiteren Zeugen Erste-Hilfe geleistet. Der Schüler hatte beobachtet, wie eine Frau aus einem Bus ausstieg und vor diesem die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Autofahrer (38), der den Bus überholte, stieß mit der Fußgängerin zusammen. Der Jugendliche betreute die Verletzte bis der Rettungswagen eintraf. So hat er es auch gelernt: als Mitglied der Jugendfeuerwehr und Ersthelfer in der Schule ist er gut auf solche Situationen vorbereitet. Die verletzte 24-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei bis 18:45 Uhr den Bereich ab.

