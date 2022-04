Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.04.2022, gegen 17.00 Uhr, kam ein 55-jähriger Motorradfahrer in Höhe des Freibades von der Landstraße 138 ab. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Hauingen kommend in Richtung Steinen, als er aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, etwa 60 Meter durch ein Feld fuhr und dann mit seiner Maschine umkippte.

