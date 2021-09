Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrektur zur Pressemitteilung "Kamen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen"

Kamen (ots)

In der Pressemeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Unfallörtlichkeit war nicht auf der Lünener Straße, sondern "Am Langen Kamp / Altenmethler" in Kamen.

