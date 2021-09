Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten: Polizei nimmt 37-Jährigen am Tatort fest

Bergkamen (ots)

Nach dem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten hat die Polizei am frühen Montagmorgen (27.09.2021) in Bergkamen einen 37-Jährigen festgenommen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 03.15 Uhr, wie eine verdächtige Person an einem Zigarettenautomaten in der Straße Hof Theiler hantierte. Sie wählte deshalb den Notruf. Eintreffende Einsatzkräfte trafen den alkoholisierten Mann am Tatort an. Ganz in der Nähe fanden die Polizeibeamten Einbruchswerkzeug, das der Beschuldigte offenbar kurz zuvor dort versteckte. Der Kamener wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er nach Einleitung eines Strafverfahrens und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund im Laufe des Tages entlassen wurde.

