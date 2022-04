Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: zwei hochwertige Rennräder aus Keller gestohlen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch 20.04.2022, bis Donnerstag, 21.04.2022, wurden aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Thoma-Straße zwei Rennräder gestohlen. Das weiße Rennrad der Marke Specialized sowie das schwarze Rennrad der Marke Cannondale standen in einem verschlossenen Kellerabteil, an welchem vermutlich die Tür von Unbekannten aufgetreten wurde. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 7.900 Euro.

