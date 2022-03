Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet knapp 10.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag erhielt eine ältere Frau aus Remseck am Neckar den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. In diesem Gespräch täuschte der Betrüger vor, dass es zu zwei nicht autorisierten Überweisungen von ihrem Konto gekommen sein soll. Zur Rückbuchung der Beträge benötigte der Unbekannte eine Bestätigung einer TAN-Nummer, die er der Frau als SMS auf ihr Mobiltelefon schicken würde. Nachdem sie diese SMS erhalten hatte und als Absender ihr Kreditinstitut angezeigt bekam, klickte sie auf den hinterlegten Link für ihre TAN-Nummer. Direkt nach der Bestätigung nahm sie telefonischen Kontakt zu ihrer Bank auf. In diesem Gespräch stellte sich heraus, dass die sie Opfer einer Betrugsmasche wurde. Durch die Täter wurde der knapp fünfstellige Betrag bereits abgebucht und das Online-Banking gesperrt. Sie verständigte daraufhin die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

