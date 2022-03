POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Heilbronner Straße im Remseck am Neckar - Hochberg als Exhibitionist auftrat. Eine 47-jährige Anwohnerin fuhr zunächst mit ihrem Auto in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und ging dann über den ...

mehr