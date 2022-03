Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Nötigung im Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr soll es am Montag gegen 17.00 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim gekommen sein. Zwischen den beiden Kreisverkehren Goethestraße und Traunreuter Straße soll ein 57-jähriger Toyota-Fahrer an einer dortigen Engstelle auf die Gegenspur gefahren sein und auf seine Vorfahrt beharrt haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste ein entgegenkommender 33-Jähriger sein Fahrzeug ab. Da durch die entstandene Verkehrssituation das Passieren der Engstelle für beide Fahrtrichtungen nicht mehr möglich war, soll der Toyota-Fahrer mutmaßlich aus Protest seinen Motor abgestellt haben und fortan stehengeblieben sein. Hierdurch konnte der 33-Jährige weder seine Fahrt fortsetzen, noch rückwärtsfahren, da bereits weitere Fahrzeuge hinter ihm verkehrsbedingt standen. Auch sollen Verkehrsteilnehmer aus der Fahrtrichtung des Toyota auf der Fahrbahn gewendet haben, da dieser die Fahrbahn gänzlich blockiert haben soll. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben machen können.

