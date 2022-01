Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070122-24: 35-Jähriger nach Drogenfund in Untersuchungshaft

Gummersbach (ots)

In einem Haus in Gummersbach-Bredenbruch ist die Polizei am Mittwoch (5. Januar)auf eine größere Menge Drogen gestoßen; gegen einen 35-jährigen Tatverdächtigen ist inzwischen Untersuchungshaft angeordnet worden. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, weil sie von dem Haus ausgehenden Cannabisgeruch wahrgenommen hatte. Als die Polizei dem Verdacht nachging, stieß sie auf einen 35-jährigen Hausbewohner, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seiner Wohnung fanden die Polizisten mehrere hundert Gramm unterschiedlichster Betäubungsmittel sowie in den Kellerräumen des Hauses eine Cannabispflanzenanzucht. Die Polizei nahm den 35-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit wegen Betäubungsmitteldelikten auffällig geworden war, vorläufig fest. Bei einer richterlichen Vorführung am Donnerstag ordnete das Gericht Untersuchungshaft an.

