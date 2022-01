Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070122-21: Einbruch in der Nibelungenstraße

Bild-Infos

Download

Radevormwald (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Nibelungenstraße haben Einbrecher am Donnerstagnachmittag (6. Januar) heimgesucht. Zwischen 16.00 und 18.30 Uhr schlugen die Einbrecher in die Scheibe einer auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrassentüre ein Loch, sodass sie den Türgriff erreichen und entriegeln konnten. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und entkamen mit entwendetem Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Wenn Sie sich informieren wollen, wie Sie ihre eigenen vier Wände gegen Einbrecher sichern können, empfehlen wir eine kostenlose Beratung unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Diese können Sie unter der Telefonnummer 02261 8199-883 bzw. -885 oder auch per E-Mail unter kpo.obk@polizei.nrw.de erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell