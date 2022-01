Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070122-19: Balkontür aufgebrochen

Bergneustadt (ots)

Im Laufe des Mittwochs (5. Januar) haben Unbekannte in ein Haus an der Birkenstraße eingebrochen. Gegen 16 Uhr hatte eine Nachbarin Licht in dem zurzeit nicht bewohnten Haus entdeckt. Es stellte sich heraus, dass Einbrecher auf den Balkon geklettert und die Balkontür aufgebrochen hatten. Ob die Täter etwas erbeutet haben, konnte noch nicht geklärt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell