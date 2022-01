Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060122-17: Senioren von angeblichen Polizisten hereingelegt

Gummersbach (ots)

Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten haben Betrüger in der Nacht zu Mittwoch (4./5. Januar) bei einer Seniorin im Ortsteil Bernberg Schmuck und Bargeld erbeutet. Gegen 21.30 Uhr hatte die Geschädigte einen Anruf erhalten, bei dem sich ihr Gegenüber als Polizist vorstellte. Der Mann berichtete von Einbrechern, die im Moment auf Tour seien und noch an diesem Abend bei der Seniorin einbrechen wollten; dies wisse man aufgrund einer Adressliste, die bei einem festgenommenen Verbrecher gefunden worden sei. In einem langen Telefongespräch, bei dem im Hintergrund vermutlich Sprechfunkverkehr zu hören war, konnte der angebliche Polizist die Seniorin davon überzeugen, dass es sicherer sei, wenn die Polizei Geld und Schmuck in Verwahrung nimmt. Etwa im Zeitraum zwischen Mitternacht und 00.15 Uhr erschien dann ein angeblicher Zivilpolizist an dem Haus der Geschädigten und verschwand mit Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Tatverdächtigen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Großenbernberger Straße bemerkt haben. Der Abholer war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von schlanker Statur und hatte kurze, dunkle Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell