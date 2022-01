Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050122-15: Frau schlägt auf Polizisten ein

Wiehl (ots)

Eine 62-Jährige aus Wiehl hat am Dienstag (4. Januar) bei einer Kontrolle auf eine Streifenwagenbesatzung eingeschlagen. Die 62-Jährige war der Polizei gegen 11.30 Uhr von Verkehrsteilnehmern wegen einer auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Auto der Frau in der Neuwiehler Straße auffinden. Im Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nur ein Hund, der einen kranken und verwahrlosten Eindruck machte. Als die 62-Jährige kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und auf den Zustand ihres Hundes angesprochen wurde, reagierte sie zunehmend aggressiv und schlug schließlich auf die Polizistin und den Polizisten ein, sodass die 62-Jährige gefesselt werden musste; die Beamten überstanden den Angriff unverletzt. Eine durch das Ordnungsamt verständigte Mitarbeiterin des Veterinäramtes hielt eine tierärztliche Behandlung für dringend erforderlich; sie erschien am Einsatzort und nahm den Hund in Obhut. Gegen die 62-Jährige erstattete die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

