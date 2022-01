Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050122-12: Bienenfutterautomat geklaut

Bergneustadt (ots)

An der Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest haben Unbekannte einen Bienenfutterautomaten gestohlen. Der im Rahmen eines Projekts von den Schülern angeschaffte Automat war am Eingang der Schule an der Alten Straße im Bereich des Tores angebracht. Hier konnte man gegen ein Entgelt Samen von bienenfreundlichen Pflanzen kaufen, die dann im eigenen Garten für Bienenfutter sorgen. Zwischen 11.30 Uhr am Sonntag und 08.30 Uhr am Montag (4. Januar) demontierten Diebe den Automaten und nahmen ihn mit. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell