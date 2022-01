Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040122-10: Bei Firmeneinbruch hochwertige Werkzeuge gestohlen

Radevormwald (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Industriestraße haben Unbekannte von Montag auf Dienstag (3./4. Januar) mehrere akkubetriebene Werkzeugmaschinen gestohlen. Zwischen 18.00 und 07.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem eingezäunten Firmengelände und brachen ein Fenster auf. In der Firma nahmen sie mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen der Marken Bosch und Hilti an sich, mit denen sie unerkannt flüchten konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

