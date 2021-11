Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Alkoholisiert im Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Während einer Polizeikontrolle an der Ravensberger Straße in Sassenberg, ist am Sonntag (31.10.2021, 02.00 Uhr) ein alkoholisierter 24-jähriger Mann aufgefallen.

Der Mann ohne Wohnsitz stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu - dieser war positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus. Das Auto des Mannes wurde von einem Dienstleister abgeschleppt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell