POL-WAF: Beckum. Einbruch in Lagerräume

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in Lagerräume an der Oelder Straße in Beckum eingebrochen.

Die Täter haben sich zwischen Samstag (23.10.2021, 14.30 Uhr) und Samstag (30.10.2021, 15.45 Uhr) Zugang zu den Räumen am alten Bauhof verschafft. Hier stahlen sie verschiedene Gegenstände, unter anderem Modellautos.

Wir bitten Zeugen, die etwas von dem Einbruch und Diebstahl mitbekommen oder verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

