Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050122-13: Corona-Schnelltests von Lkw gestohlen

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3./4. Januar) haben Unbekannte auf dem Rastplatz Neuenschmiede einen Teil der Ladung von einem Lkw gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Lkw gegen 18 Uhr am Montagabend auf dem Rastplatz der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund abgestellt. Gegen 7 Uhr am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in der Zwischenzeit eine Plane aufgeschnitten und von der Ladefläche etliche Pakete mit Corona-Schnelltests gestohlen hatten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell