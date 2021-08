Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert

Offenburg (ots)

Ein 26-Jähriger sieht sich nach einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Freitag unangenehmen Konsequenzen gegenüber. Nachdem Beamte des Polizeireviers Offenburg den Autofahrer gegen 2:30 Uhr in der Lange Straße kontrolliert hatten, konnte eine Atemalkoholisierung von rund 1,3 Promille festgestellt werden. Neben einer durchgeführten Blutprobe wurden zudem der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des jungen Mannes einbehalten. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

