Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auseinandersetzung, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Mehrere Personen sollen am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr im Kreuzungsbereich der Hauptstraße zur Eisenbahnstraße einen 27-Jährigen verprügelt haben. Er musste sich danach in ärztliche Behandlung begeben. Hinweise zu den Verdächtigen liegen der Polizei Bühl vor. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0, zu melden.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell