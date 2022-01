Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051222-14: Unbekannter wollte in Einfamilienhaus eindringen

Nümbrecht (ots)

An der Friedhofstraße hat am Dienstagabend (4. Januar) ein Unbekannter versucht, mit Fußtritten die Haustüre eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Gegen 21.35 Uhr war eine Hausbewohnerin durch ein lautes Poltern auf die Situation aufmerksam geworden und hatte sich in Richtung der Haustür begeben. Im Lichtschein der Außenbeleuchtung konnte sie einen grau bekleideten Mann von korpulenter Statur erkennen, der in diesem Moment die Flucht antrat. Der Mann hatte mehrfach gegen die Haustüre getreten, welche zwar Beschädigungen davontrug, aber verschlossen blieb. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell