Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060122-16: Mofa kollidiert mit Pkw - 17-Jähriger schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Mofafahrer am Donnerstagmorgen (6. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf der Bergischen Straße zu, als er mit einem Auto zusammen stieß. Der 17-Jährige aus Engelskirchen fuhr um 6.45 Uhr auf der Bergischen Straße in Richtung Gummersbach und beabsichtigte nach links in die Horpestraße einzubiegen. Ein ihm auf der Bergischen Straße entgegenkommender 55-jähriger Autofahrer aus Drolshagen versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch mit dem Mofa zusammen. Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

