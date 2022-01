Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060122-18: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergneustadt (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Enneststraße sind Unbekannte im Verlauf des Mittwochs (5. Januar) eingestiegen. Zwischen 13 und 21 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon einer in der ersten Etage befindlichen Wohnung und hebelten von dort aus ein Fenster auf. Beim Streifzug durch die Wohnung fanden sie Bargeld und Schmuck, mit denen sie auf gleichem Wege das Haus wieder verließen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell