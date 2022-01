Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070122-20: Radio und Bedienkonsole aus Mercedes gestohlen

Lindlar (ots)

Einen in der Korbstraße abgestellten Mercedes haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (6./7. Januar) aufgebrochen und einen Teil der Mittelkonsole ausgebaut. Der Mercedes war gegen 19.30 Uhr am Fahrbahnrand der Korbstraße abgestellt worden. Als der Geschädigte am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, fand er diesen aufgebrochen vor. Kriminelle hatten die Mittelkonsole mitsamt dem Radio und der integrierten, digitalen Bedieneinheit ausgebaut und mitgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

