Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070122-23: Statt zu Hause in Polizeizelle gelandet

Marienheide (ots)

Eine vollkommen betrunkene 22-Jährige hat in der vergangenen Nacht eine Streifenwagenbesatzung angegriffen, die eigentlich nur dafür sorgen wollte, dass sie sicher nach Hause kommt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei eine dunkel gekleidete Person gemeldet, die auf der unbeleuchteten L 306 torkelnd in Richtung Meinerzhagen ging. Eine Streifenwagenbesatzung traf daraufhin eine 22-Jährige aus Marienheide an, die mitten auf der Fahrbahn laufend kaum zu erkennen war. Die Polizisten boten ihr an, sie nach Hause zu fahren; die Frau wollte aber partout ihren Weg weiter zu Fuß fortsetzen, so dass sie zur Verhinderung eines Unfalls in Gewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte sich die 22-Jährige heftig und versuchte mit Tritten und Kopfnüssen die aus einer Polizistin und einem Polizisten bestehenden Streifenwagenbesatzung zu treffen. Sie musste schließlich gefesselt ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Wegen der Widerstandshandlungen veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und leiteten ein Strafverfahren ein.

