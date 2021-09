Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Streifenboot rettet Mann aus Rhein

St. Goar (ots)

Durch ein Streifenboot der Wasserschutzpolizei St. Goar konnte am Nachmittag ein 28-jähriger Mann aus dem Rhein gerettet werden. Um 16:10 Uhr verständigte die Führungszentrale des Polizeipräsidiums Koblenz die Wasserschutzpolizei, dass in Höhe der Ortslage Boppard eine Person im Wasser treiben würde. Da sich das Polizeiboot auf einer Streifenfahrt im Bereich des Bopparder Hamms befand, erreichte es bereits nach wenigen Minuten den Einsatzort. Dort trieb eine Person in der strömungsstarken Strommitte, ihr wurde umgehend ein Rettungsring zugeworfen. Einer der eingesetzten Beamten sprang mit einer Leine gesichert ins Wasser und zog den Mann zur Bergeplattform des Bootes. Von dort gelangte dieser selbständig an Deck, verletzt wurde er nicht.

